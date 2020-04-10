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Lüks villaya kumar operasyonu düzenlendi! Gözaltılar var

’de kumar oynandığı tespit edilen villaya jandarma tarafından gece yarısı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:44 ABONE OL
Lüks villaya kumar operasyonu düzenlendi! Gözaltılar var
Edinilen bilgilere göre, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Girne Mahallesi Topdamı mevkiinde bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

18 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gece yarısı operasyon düzenlenen lüks villada 18 kişi kumar masasında suçüstü yakalandı. 18 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesilirken gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan baskın yapılan villada yüklü miktarda para ve çeşitli oyun malzemeleri ele geçirildi.
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Lüks villaya kumar operasyonu düzenlendi! Gözaltılar var
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