Lüks villaya kumar operasyonu düzenlendi! Gözaltılar var

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ

Edinilen bilgilere göre, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Girne Mahallesi Topdamı mevkiinde bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.Gece yarısı operasyon düzenlenen lüks villada 18 kişi kumar masasında suçüstü yakalandı. 18 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesilirken gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.Öte yandan baskın yapılan villada yüklü miktarda para ve çeşitli oyun malzemeleri ele geçirildi.