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O çığlığı yayan polislere dava

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Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
O çığlığı yayan polislere dava
Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık attığı görüntülerle gündem olan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'yı video görüntüye alarak sosyal medyada ifşa eden görevli polis memurları hakkında dava açıldı. 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih'te yaşanan olay, günlerce konuşulmuştu. Tarlacı, söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medya kanallarına kötü niyetle bilinçli ve kasti servis edilmesi sonucu itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Tarlacı, polis memurlarıyla uzlaşmak istemedi. Soruşturma kapsamında, polis memurları Ali K., Ozan K. ve Mehmet H. hakkında dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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O çığlığı yayan polislere dava
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