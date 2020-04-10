O mesajlar telefonlara gelmeye başladı

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırladığı, 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' dün hayata geçirilerek uygulama başladı. Bu kapsamda kronik hastalığı olanlar ile koronvirüs tedavi görüp taburcu olanlar, izolasyon bölgesini terk ettiğinde cep telefonlarına, "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderildi. Uygulama kapsamında uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumunun emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.