Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saati ve il il ezan saatlerine göre öğle namazı kaçta kılınacak?

Mübarek Cuma günü öğle namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları il için öğle namazı saati kaçta araştırması yapıyor. 10 Nisan Cuma bugün öğle namazı saat kaçta kılınacak? Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle birlikte kılınması sebebiyle salgının ilerlemesi ihtimalini önlemek için alınan tedbirlere göre camilerde cemaatle birlikte namaz kılınmamasına karar verildi. Bu da namaz ibadetini evinde idrak edecek vatandaşların öğle ezanı saati araştırmasını sıklaştırdı. İşte 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saati ve il il ezan saatleri…

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

ANTALYA: 13:04

BURSA: 13:10

KONYA: 12:56

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CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.