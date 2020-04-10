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Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 10 Nisan , , öğle ezanı saati ve il il ezan saatlerine göre öğle namazı kaçta kılınacak?

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu ibadet alanlarının kullanımına kısıtlama getirildi. Cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı öncesi, ibadetini evinde idrak edecek vatandaşlar, bugün öğle ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğle namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yönelik araştırmalar da bu bağlamda artış gösterirken söz konusu soru işaretlerini gidermek adına Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan öğle namazı saatlerini bir araya getirdik. İşte , , öğle ezanı saati ile il il ezan saatleri…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:55 ABONE OL
Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saati ve il il ezan saatlerine göre öğle namazı kaçta kılınacak?

Mübarek Cuma günü öğle namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları il için öğle namazı saati kaçta araştırması yapıyor. 10 Nisan Cuma bugün öğle namazı saat kaçta kılınacak? Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle birlikte kılınması sebebiyle salgının ilerlemesi ihtimalini önlemek için alınan tedbirlere göre camilerde cemaatle birlikte namaz kılınmamasına karar verildi. Bu da namaz ibadetini evinde idrak edecek vatandaşların öğle ezanı saati araştırmasını sıklaştırdı. İşte 10 Nisan , , öğle ezanı saati ve il il ezan saatleri…

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

  • İSTANBUL: 13:10
  • ANKARA: 12:55
  • İZMİR: 13:18
  • ANTALYA: 13:04
  • BURSA: 13:10
  • KONYA: 12:56

İL İL ÖĞLE NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Öğle namazı kaç rekattır? Öğlen namazı nasıl kılınır? Sünnet, farzı ve son sünnet adım adım kılınışı

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.

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Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı saati ve il il ezan saatlerine göre öğle namazı kaçta kılınacak?
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