‘Onu seviyorum’ dedi şikâyetini geri çekti!

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Hatay İskenderun'dageçen yıl 15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in (20) yolunu kesen eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) genç kızın yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı. Tutuklu olarak yargılanan Çeltik İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Özek ise "Verilen ceza benim acılarıma eş değer mi?" diyerek cezanın azlığına tepki göstermişti.Ancak geçtiğimiz günlerde Çeltik Özek'e bir mektup göndererek "Seni seviyorum. Cezaevinden çıktığımda seninle evleneceğim" dedi. Bu gelişme üzerine Özek mahkemeye dilekçe vererek "Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" dedi. Bu gelişme üzerine İskenderun Kadın Platformu yaptığı yazılı açıklamada bundan sonraki süreçte Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacaklarını belirtti. Özek'i azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise "Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahip" dedi.