Paskalya nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Paskalya tatili ne zaman?

Nisan ayının ortalarına doğru gelmemiz ile birlikte Paskalya Bayramı başlangıç tarihi merak konusu oldu. Sosyal medya aracılığıyla çok sayıda Paskalya Bayramı mesajının paylaşıldığı bu günlerde, Paskalya Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır sorularının yanıtları araştırılıyor. Paskalya Bayramı nerelerde kutlanır, gelenekleri nelerdir? Hristiyanlar adına önemli bir gelenek olan Paskalya Bayramı ile ilgili merak edilen detaylar…

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır. Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Paskalya, yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemi kapsar. Paskalya Bayramı her yıl, bahar ekinoksunun ardından oluşan ilk dolunayı takip eden Pazar günü başlar.

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart'ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü'nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

Paskalya Bayramı, bu sene 12 Nisan 2020 Pazar gününe denk geliyor. Paskalya Bayramı geçen sene 21 Nisan'da kutlandı.