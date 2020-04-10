Polis haftası kutlama mesajları ve sözleri: 10 Nisan Polis haftası resimli mesajlar burada

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı, 175. kuruluş yıl dönümünde. Her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanan Polis Haftası, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde emniyet personelleri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde çeşitli etkinlikler yapılırken görevi başında şehit olan emniyet personelleri de unutulmuyor.

2020 RESİMLİ POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Vatandaşlar, en güzel resimli Polis Haftası tebrik mesajları ile tanıdıkları emniyet görevlilerinin bu gününü kutlamak istiyor. Bu bağlamda, resimli, kısa ve uzun olmak üzere Polis Haftası mesajları ve sözleri en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haberimizin detaylarından, Polis Haftası sözleri ve mesajlarına ulaşabilir, beğendiklerinizi WhatsApp, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlar üzerinden sevdiklerinize, emniyet görevlilerine iletebilirsiniz.

İşte, sizin için seçtiğimiz 10 Nisan Polis Haftası mesajları