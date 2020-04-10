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kutlama mesajları ve sözleri: Polis haftası resimli mesajlar burada

Her sene, 'nda görev yapan kahramanlarımızı hatırlamak ve desteklemek için tarihinde kutlanan , her ne kadar corona virüsü nedeniyle etkinlikler düzenlenemese de,yurdun dört bir yanında gerek Emniyet Teşkilatı gerekse vatandaşlar tarafından farklı projelerle anılıyor. Bu özel günde, gerek vatandaşlar gerekse emniyet personelleri, tanıdıklarına ve meslektaşlarına resimli Polis Haftası mesajları göndererek, bu günü anlamlı kılıyor. Bu nedenle bugün kısa ve uzun Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, en güzel resimli Polis Haftası mesajları ve sözlerine ulaşabilir, beğendiğiniz şiirleri WhatsApp veya SMS üzerinden sevdiklerinize, meslektaşlarınıza iletebilirsiniz. 10 Nisan Polis Haftanız kutlu olsun!

Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 12:24 ABONE OL
Polis haftası kutlama mesajları ve sözleri: 10 Nisan Polis haftası resimli mesajlar burada

1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı, 175. kuruluş yıl dönümünde. Her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanan , İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde emniyet personelleri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde çeşitli etkinlikler yapılırken görevi başında şehit olan emniyet personelleri de unutulmuyor.

2020 RESİMLİ POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Vatandaşlar, en güzel resimli Polis Haftası tebrik mesajları ile tanıdıkları emniyet görevlilerinin bu gününü kutlamak istiyor. Bu bağlamda, resimli, kısa ve uzun olmak üzere Polis Haftası mesajları ve sözleri en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haberimizin detaylarından, Polis Haftası sözleri ve mesajlarına ulaşabilir, beğendiklerinizi WhatsApp, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlar üzerinden sevdiklerinize, emniyet görevlilerine iletebilirsiniz.

İşte, sizin için seçtiğimiz 10 Nisan Polis Haftası mesajları

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Polis haftası kutlama mesajları ve sözleri: 10 Nisan Polis haftası resimli mesajlar burada
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