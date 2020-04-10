CUMA MESAJLARI: Resimli Hayırlı Cumalar mesajı! 2020 Haftanın Kısa, Uzun, Anlamlı ve Yeni Cuma mesajları burada

İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bir Cuma günü daha geldi, çattı. Camilerde Cuma namazının kılınamayacak olması yürekleri burkarken, bugün milyonlarca kişi evlerinde öğle namazını eda edecek. Eller semaya yükselecek ve corona virüsü salgınının en hızlı şekilde ortadan kalkması için dualar edilecek. Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri ile bu zor günlerde sevdiklerinize tebessüm ettirebilir, dua dolu dileklerinizi iletebilirsiniz. 2020 Yeni Cuma mesajları birçok seçenekler ile bu haftada burada. İşte resimli, kısa, uzun, anlamlı, yeni Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020 YENİ

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri bu haftada sabah.com.tr'de. En güzel dua dolu dileklerinizi iletebileceğiniz Cuma mesajları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR MESAJI

Sosyal medyada sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın Cuma gününü toplu olarak tebrik edebileceğiniz ''Hayırlı Cumalar'' sözleri sizlerle…

İşte en güzel seçenekler;