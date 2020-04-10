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'da,  hastaları yurtta gözetim altında tutulacak

’nın Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Yurtta  testi pozitif olan vakalar gözetim altında tutulacak. Bugün itibariyle de ilk hastaların gelmeye başladığı belirtilen yurdun etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yurdun bahçesinde hastalar geldiğinde kontrollerinin yapılacağı sahra hastanesi kuruldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 19:59 ABONE OL
Sakarya'da, koronavirüs hastaları yurtta gözetim altında tutulacak

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında toplanan Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 4 öğrenci yurdu, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Yurtlardan ikisinin sağlıkçıların konaklamasına, ikisinde ise koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların gözetim altında tutulmasına karar verildi. Bu kapsamda Arifiye ilçesinde bulunan Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu'nda sağlık görevlileri görevlendirildi. Bugün itibariyle de ilk hastaların gelmeye başladığı belirtilen yurdun etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yurdun bahçesinde hastalar geldiğinde kontrollerinin yapılacağı sahra hastanesi kuruldu.

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Sakarya'da, koronavirüs hastaları yurtta gözetim altında tutulacak
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