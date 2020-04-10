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Seyahat İzni nasıl ve nereden alınır? 2020 E DEVLET EKRANI: mı?

nasıl ve nereden alınır, mı? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başında şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandı. Bu gelişme sonrasında binlerce vatandaş "Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır, Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırırken ekranı üzerinden gerçekleştireceğiniz başvuru işlemi ile kolayca talep oluşturabilirsiniz. Konuyla ilgili detayları derlediğimiz haberimizde tüm sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı, hangi illerde yasak var? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:16 ABONE OL
Seyahat İzni nasıl ve nereden alınır? 2020 SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET EKRANI: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlardan bir diğeri de şehirler arası yolculuk kısıtlamasıydı. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş konuya dair detayları öğrenebilmek adına "Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, nereden alınır?" gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeler ile bazı yolcular yani Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, valiliklerden alacakları onay sonrasında şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR? ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Corona virüs tedbirleri çerçevesinde seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara veya valiliklere gitmesi gerekmiyor bunun yerine seyahat İzin Belgesi başvuruları Kapısında online sistem üzerinden de yapılabiliyor.

İşte detaylar…

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Seyahat İzni nasıl ve nereden alınır? 2020 SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET EKRANI: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?
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