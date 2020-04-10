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'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, ’nın ilçesinde ekmek almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:06 ABONE OL
Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece yarısı başlayacak yasağı öğrenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş fırın ve marketlere koştu.

Yağmura rağmen oluşan uzun ekmek kuyruklarında vatandaşlar sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti. İlçe merkezinde bulunan pide fırınları önünde oluşan 1 kilometrelik ekmek kuyruğuna giren bazı vatandaşların maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

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Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu!
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