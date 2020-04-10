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Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında önlemler artırılmaya devam ederken sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirilince '' Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle çalışan vatandaşlar işlerine gidebilmek için yasağın kimleri etkilediğini öğrenmek istiyor. Tam bu noktada Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? ? Gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 23:16 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kimler yarın sokağa çıkabilecek?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte merak edilmesiyle birlikte '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirildi. Her gün işine giden vatandaşlar sorusuna yanıt ararken detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kimler yarın sokağa çıkabilecek? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilince '' sokağa çıkma yasağından kimler muaf?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kurum ve kuruluşlar belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

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Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kimler yarın sokağa çıkabilecek?
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