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Son dakika: Ankara koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının Ankara’da ilçelere göre dağılımı nasıl?

Dünya genelinde çok sayıda insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, ülkemizde de gün geçtikte daha fazla vatandaşlımızı etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıp Sağlık Bakanlığı’nın covid-19 için oluşturduğu resmi internet adresinde tablo şeklinde paylaşılan verilere göre ülkemizde corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 908 olurken toplam vaka sayısı 42 bin 282’ye yükseldi. Corona virüsü vakalarının büyük bir çoğunluk büyük şehirlerde olması nedeniyle 30 büyük şehrimize giriş çıkışlar kapatıldı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde Ankara corona virüsü yoğunluk haritasını paylaşmış ve ilçelere göre corona virüsü vaka ve ölüm dağılımı ifade etmişti. Peki Ankara’da en fazla corona vakası görülen ilçeler hangileri? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika: Ankara koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının Ankara’da ilçelere göre dağılımı nasıl?

Ankara corona virüsü risk haritası ile ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçe ilçe Ankara corona virüsü son durum tablosunu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu tabloya göre nüfusun az olduğu bölgelerde vaka sayısının az olması dikkat çekerken ilçelere göre vaka dağılımı yoğunluğu merak konusu oldu. İşte ilçe ilçe Ankara corona haritası…

ANKARA'DA 1000 HASTA

Başkentte 1000'e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara'nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya'nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle'de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla.

Çankaya'nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara'nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, "Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1" olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi vaka sayısı yok.

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Son dakika: Ankara koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının Ankara’da ilçelere göre dağılımı nasıl?
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