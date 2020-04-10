Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi | ePttAVM ücretsiz maske siparişi sonrası flaş karar: Birçok eczane ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı

| ePttAVM siparişi sonrası flaş karar: Birçok eczane ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı

... Dünya Sağlık Örgütü hasta ya da hasta olan birine bakıyorsanız sadece maske takma önerisiyle dururken, dünya çapında giderek artan sayıda resmi yetkili ve sağlık uzmanı, insanların virüsün yayılmasını önlemek için maske takmaları gerektiğini söylüyor. 'de de toplu taşıma ve market - pazar yerleri gbi kalabalık alanlara girerken maske takılması zorunlu hale geldi. Bu gelişmelerin ardından epttAVM ve E Devlet ile siparişi vermek için birçok kişi başvurularda bulundu. ePttAVM maske dağıtımları devam ederken, birçok eczane ücretsiz maske dağıtımına başladı. Vatandaşlar da "Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte, ücretsiz maske siparişi hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi | ePttAVM ücretsiz maske siparişi sonrası flaş karar: Birçok eczane ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı

Corona virüsü yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında yeni bir karar bu hafta başında açıklandı. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale geldi. Diğer ülkelerdei halkın maske takması gerekip gerekmediği konusunda tartışmalar devam ederken, dünya genelinde doktorlar maske eksikliği ile baş etmeye çalışıyor. 'de ise ePttAVM dağıtımı yapıyor. E-Devlet maske sipariş sayfası üzerinden ya da ePttAVM internet sitesinden maske sipariş eden vatandaşlar, en kısa süre içerisinde maskelere ulaşıyor. Bu gelişmeler sonrasında eczanelerden de önemli bir karar geldi. Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı!

ECZANLERDENDE ÜCRETSİZ MASKE ALINABİLECEK

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yurtta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı PTT ve E Devlet üzerinden başladı.Yaşanan yoğunluk sonrası flaş bir karar alındı. İstanbul'da ücretsiz maskelerin eczaneler vasıtasıyla da ulaştırılmasına karar verildi. Vatandaşlar eczanelerden maskelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler.

PTT VE E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ BAŞVURU EKRANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından bedava maske için başvurularda başladı. Birçok kişi ücretsiz maske siparişi verirken, bazı vatandaşlar ise konu ile ilgili detaylı bilgileri ve başvuru ekranını araştırıyor.

Ücretsiz maske siparişi vermek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | ePttAVM ücretsiz maske siparişi sonrası flaş karar: Birçok eczane ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA