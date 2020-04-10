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HABERİ: ’de kan donduran olay! Eşini baltayla öldürdü, sonrası korkunç…

Ajanslardan gelen haberi kan dondurdu! İddiaya göre ’nde yaşayan tersane çalışanı Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu. Bu dakikadan sonra yaşananlar ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 08:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli’de kan donduran olay! Eşini baltayla öldürdü, sonrası korkunç…

'nden gelen haberi adeta kan dondurdu. Olay öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan Mustafa Y., eşi Kiraz Y. ile nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu. Bu dakikadan sonra yaşananlar ise korkunç! İşte son dakika haberininim ayrıntıları…

KOCAELİ'DE KORKUN. OLAY! EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ SONRASI KORKUNÇ

İddiaya göre, bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli’de kan donduran olay! Eşini baltayla öldürdü, sonrası korkunç…
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