SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli’de kan donduran olay! Eşini baltayla öldürdü, sonrası korkunç…

Kocaeli'nden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Olay öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan Mustafa Y., eşi Kiraz Y. ile nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu. Bu dakikadan sonra yaşananlar ise korkunç! İşte son dakika haberininim ayrıntıları…

KOCAELİ'DE KORKUN. OLAY! EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ SONRASI KORKUNÇ

İddiaya göre, bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.