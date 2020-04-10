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Gelen haberinin ardından ne kadar, ? Şeklindeki sorular merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre dün gece saat 00.00 itibarıyla Büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimizde ilan edildiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme ardından binlerce vatandaş 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İki gün sürecek olan kısıtlama çerçevesinde istisnai bazı kişilerin dışarı çıkabilmelerine izin verilirken yayınlanan genelgede tüm detaylara bir bir yer verildi. Peki, 2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Kimler sokağa çıkabilir, yasak kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 06:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kimler sokağa çıkabilir, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Geçtiğimiz akşam gelen bilgisi çerçevesinde ve ülkemizdeki corona virüs mücadelesi kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 ilimizde ilan edildiği duyuruldu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş yayınlanan genelge kapsamındaki detayları merak ederken "2020 nedir, ?" şeklindeki sorulara internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini duyurdu. Buna göre; 2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte konuya ilişkin gelen son dakika haberinin detayları ve yayınlanan genelge…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde 2020 sokağa çıkma yasağı cezası Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası olarak duyuruldu. Bu kapsamda uygulanacak olan cezanın miktarı ise merak konusu haline geldi.

İşte bu kapsamda uygulanacak olan ceza ve tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kimler sokağa çıkabilir, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?
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