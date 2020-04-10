Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kimler sokağa çıkabilir, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Geçtiğimiz akşam gelen son dakika bilgisi çerçevesinde ve ülkemizdeki corona virüs mücadelesi kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş yayınlanan genelge kapsamındaki detayları merak ederken "2020 Sokağa çıkma yasağı cezası nedir, kimler sokağa çıkabilir?" şeklindeki sorulara internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini duyurdu. Buna göre; 2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte konuya ilişkin gelen son dakika haberinin detayları ve yayınlanan genelge…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde 2020 sokağa çıkma yasağı cezası Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası olarak duyuruldu. Bu kapsamda uygulanacak olan cezanın miktarı ise merak konusu haline geldi.

İşte bu kapsamda uygulanacak olan ceza ve tüm detaylar…