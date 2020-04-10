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: İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’da ilçelere göre dağılımı nasıl?

İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yüzünden ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 908 olurken toplam vaka sayısı da 42.282. Hayatını kaybedenlerin ve testi pozitif çıkanların çoğunun İstanbul'da yaşıyor olması nedeniyle şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul corona virüs yoğunluk haritasını paylaşmış ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve ölüm dağılımını ifade etmişti. İstanbul'un en fazla corona vaka görüldüğü ilçeleri hangisi? İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’da ilçelere göre dağılımı nasıl?

İstanbul risk haritası ile hangi ilçede ne sıklıkta vaka var inceleyebilirsiniz. İlçe ilçe İstanbul'da corona son durum araştırması yapan vatandaşların ulaştıkları bilgilerde dikkat çeken detay; nüfusun az olduğu yerlerde vaka sayısının da az olması. Örneğin; Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla gibi bölgelerde Bakırköy, Güngören, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar gibi ilçelere göre daha az vaka var. Şehir merkezine yakın olan ilçeler içerisinde hem corona vaka hem de ölü sayıları yüksek. İşte ilçe ilçe !

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda İstanbul'un en riskli ilçeleri arasında Güngören, Esenler, Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu yer alırken başkent Ankara'da Yenimahalle ve Keçiören; İstanbul'dan sonra vakaların en fazla olduğu İzmir'de ise Konak corona vakalarında dikkat çeken yerler.

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Son dakika: İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’da ilçelere göre dağılımı nasıl?
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