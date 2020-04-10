Son dakika: İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’da ilçelere göre dağılımı nasıl?

İstanbul corona virüs risk haritası ile hangi ilçede ne sıklıkta vaka var inceleyebilirsiniz. İlçe ilçe İstanbul'da corona son durum araştırması yapan vatandaşların ulaştıkları bilgilerde dikkat çeken detay; nüfusun az olduğu yerlerde vaka sayısının da az olması. Örneğin; Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla gibi bölgelerde Bakırköy, Güngören, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar gibi ilçelere göre daha az vaka var. Şehir merkezine yakın olan ilçeler içerisinde hem corona vaka hem de ölü sayıları yüksek. İşte ilçe ilçe İstanbul corona haritası!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda İstanbul'un en riskli ilçeleri arasında Güngören, Esenler, Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu yer alırken başkent Ankara'da Yenimahalle ve Keçiören; İstanbul'dan sonra vakaların en fazla olduğu İzmir'de ise Konak corona vakalarında dikkat çeken yerler.