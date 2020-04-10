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: ’da bilançosu artıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…

’daki corona virüs vaka ve ölü sayısında haberleri peş peşe geliyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılma hızı yükselen COVİD 19 salgını en çok İtalya’yı etkiledi. Dünyada 1.5 milyondan fazla insanı etkilerken, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığı bilgisine ulaşıldı. Tüm ülkelerde aşı ve tedavi çalışmaları devam ediyor. Son olarak İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı. İşte son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:08 ABONE OL
Son dakika: İtalya’da corona virüsü bilançosu artıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…

Dünyada hızla yayılan yeni tip haberleri yakından takip ediliyor. Öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren COVİD 19 salgını en çok 'yı etkilemiş durumda. İtalya, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip ülke olma özelliğini koruyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 147 bin 577'ye ulaştığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 18 BİN 849'A YÜKSELDİ

Küresel salgın haline gelen haberlerinde İtalya'daki vaka ve ölü sayısı dikkat çekti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli İtalya'da bugün 1985'lik artışla 30 bin 455'e çıktığını ifade ederek, ölü sayısının son 24 saatte 570 kişi daha artarak, 18 bin 849'a yükseldiğini açıkladı. İşte İtalya'da son durum

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Son dakika: İtalya’da corona virüsü bilançosu artıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…
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