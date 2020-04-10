SON DAKİKA: Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! O illerde çok kuvvetli olacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellenerek günlük ve haftalık olarak kamuoyuna duyurulan hava durumu raporlarında son dakika uyarılarında bulunmaya devam ediyor. MGM'nin uyarılarında Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğu kesimiyle ile Doğu Anadolu'nun güney bölgeleri ile yurdun pek çok kesiminde sağanak yağış ve bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Öte yandan pek çok vatandaşımız 11 Nisan 2020 Cumartesi günü için bulundukları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILARI: YARIN HAVA NASIL OLACAK - 11 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bu akşam sağanak bekleniyor.

İşte il il hava durumu tahminleri...