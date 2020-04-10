Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! O illerde çok kuvvetli olacak…

SON DAKİKA: ’den sağanak yağış uyarısı! O illerde çok kuvvetli olacak…

Genel Müdürlüğü tarafından günlük ve haftalık olarak yapılarak kamuoyuna duyurulan raporlarında son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM tarafından yapılan açıklamada Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğu kesimleri başta olmak ülkenin pek çok bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği duyuruldu. Öte yandan 11 Nisan günü için bulundukları illerdeki hava durumunu merak eden vatandaşlarımızı yarın hava nasıl olacak? Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan son dakika 11 Nisan hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 21:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! O illerde çok kuvvetli olacak…

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellenerek günlük ve haftalık olarak kamuoyuna duyurulan raporlarında son dakika uyarılarında bulunmaya devam ediyor. MGM'nin uyarılarında Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğu kesimiyle ile Doğu Anadolu'nun güney bölgeleri ile yurdun pek çok kesiminde sağanak yağış ve bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Öte yandan pek çok vatandaşımız 11 Nisan 2020 Cumartesi günü için bulundukları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILARI: YARIN HAVA NASIL OLACAK - 11 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bu akşam sağanak bekleniyor.

İşte il il hava durumu tahminleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! O illerde çok kuvvetli olacak…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA