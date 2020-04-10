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Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı

'ın Ergani ilçesinde, bir iş yerinin önünde oturan gruptaki S.G., sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan polislere tabure fırlattı. Taburenin başına isabet ettiği polis memuru yaralanırken, S.G. gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:29 ABONE OL
Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüyor. Azize Mahallesi'nde de denetim yapan polis ekibi, bir iş yeri önünde oturan gruba, salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grupta bulunan S.G., uyarıya oturduğu tabureyi polislere fırlatarak karşılık verdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Atılan taburenin başına isabet ettiği polis memuru hafif şekilde yaralanırken, S.G. gözaltına alındı.

S.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı
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