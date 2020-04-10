Toplu taşımada aynı görüntüler

Koronavırüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle toplu taşımada otobüslerin yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesi gerekirken, CHP'li İBB yönetimi, bu kuralı ihlal etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada hizmet kalitesini artırması beklenirken, otobüs sefer sayılarını azalttı. Bu da toplu taşımada vatandaşların yoğunluk oluşturmasına yol açtı. 144A numaralı 'Deliklikaya/Ömerli Kiptaş - Avcılar Metrobüs' otobüsünde sabah 08.00 sıralarında kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Yolcuların 'yüzde 50'den fazla olduğu otobüste, oturan kişi sayısının yarısı kadar yolcu alınması gerekirken, yolcuların ayakta ve kalabalık bir şekilde yolculuk yapması tepkilere yol açtı.