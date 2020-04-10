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Türkiye’den bağışlanan İtalyan çocuk için açıldı

Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
Türkiye’den kök hücre bağışlanan İtalyan çocuk için hava sahası açıldı
İtalya'da 2 yaşındaki çocuk için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, dünyada sadece Türkiye'den uyumlu donör çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Türk donörlerden kök hücrelerin alınmasının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde özel izinle hava sahası açıldı ve İtalya Hava Kuvvetlerine ait jet, Atatürk Havalimanı'na indi. Kök hücreler, İtalyan ekipte yer alan doktora, Türk ekibi tarafından Atatürk Havalimanı'nda özel hazırlanmış, izole odada teslim edildi. İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi: "Bu oldukça zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız" dedi.
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Türkiye’den kök hücre bağışlanan İtalyan çocuk için hava sahası açıldı
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