Türkiye’ye gelmeseydim yurtdışında ölebilirdim

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Restorasyon Bölümü mezunu Ayten Sevil (35) 24 Mart'ta Dublin'den getirilip Sivas'taki bir yurda yerleştirilip karantinaya alındı. Sevil'e burada koronavirüs teşhisi koyuldu. İyileşen Yılmaz SABAH'a konuştu: "Sivas'taki yurt odası 5 yıldızlı otel gibiydi. Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Konuşmakta zorlandığımı gördü yüzünde bir an yaşadığım acının aynısını anladı. Bu hastalığın tek ilacı sabır. Eğer ülkeye gelmemiş olsaydım yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın arasında olacaktım. Bu hastalığın tek ilacı sabretmek."