Ücretsiz maskeler eczaneden dağıtılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamındahalkın maskeye ulaşımınıkolaylaştırmakamacıyla İstanbul EczacıOdası'ndan yapılan açıklamada,Sağlık Bakanlığı ileTürk Eczacıları Birliği'ninyaptığı görüşmeler sonucunda,ücretsiz maske dağıtımının enhızlı ve güvenli şekilde eczanelerüzerinden yapılmasına karar verildiğiaçıklandı. Açıklamada,"Henüz maskeler eczaneleregelmedi.VatandaşaSMS ile kod gönderilecek.Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmedeneczanelere gitmemeli. Okodla maske alınabilecek" denildi.Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının ise şu şekilde işleyeceği kaydedildi: Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak. Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.