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Ücretsiz maskeler eczaneden dağıtılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
Ücretsiz maskeler eczaneden dağıtılacak
Koronavirüsle mücadele kapsamında halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı. Açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi.
Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının ise şu şekilde işleyeceği kaydedildi: Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak. Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
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Ücretsiz maskeler eczaneden dağıtılacak
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