Ücretsiz maskeler eczaneden dağıtılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında
halkın maskeye ulaşımını
kolaylaştırmak
amacıyla İstanbul Eczacı
Odası'ndan yapılan açıklamada,
Sağlık Bakanlığı ile
Türk Eczacıları Birliği'nin
yaptığı görüşmeler sonucunda,
ücretsiz maske dağıtımının en
hızlı ve güvenli şekilde eczaneler
üzerinden yapılmasına karar verildiği
açıklandı. Açıklamada,
"Henüz maskeler eczanelere
gelmedi.
Vatandaşa
SMS ile kod gönderilecek.
Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden
eczanelere gitmemeli. O
kodla maske alınabilecek" denildi.
Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının ise şu şekilde işleyeceği kaydedildi: Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak. Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.