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'da polis memurundan koronaya şarkı

'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı. Şarkı söyleyerek halka seslenen polis memuruna vatandaşlar da alkışlar ile cevap verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:16 ABONE OL
Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Sokak sokak gezip, vatandaşlarla tek tek iletişime geçen polis ekipleri, ekip otolarından da megafonla anons çekerek uyarıları yapıyor.

VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ

Polis otosundan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, vatandaşlara "Doktor" şarkısını söyledi. Polis aracından "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halka seslenen polis memuruna vatandaşlar da alkışlar ile cevap verdi. Video sosyal medyaya yüklendikten sonra kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

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Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı
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