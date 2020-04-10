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? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; 12 Nisan saat 24:00’a kadar 31 ilde ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde 10 Nisan saat 24:00’dan 12 Nisan saat 24:00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Düzenli olarak ilaç kullananlar ya da herhangi acil sebebi olup da ilaç almak isteyenler “Bugün eczaneler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak? Bugün eczaneler açık mı?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:16 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapılırken bazı alanlara da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; 11-12 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar sorgulamalar yapmaya başladılar. Bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı aranırken şu an sağlık sektörüne öncelik verilmesinden dolayı da eczanelerin önemi bir hayli büyük oluyor. Düzenli olarak ilaç kullananlar ya da aciliyeti olanlar için bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının getirilmesi ile birlikte "Bugün eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbir paketi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına göre; 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

İşte yanıtı!

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Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?
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