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Yarın , kapalı mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS açık mı, kapalı mı? 2020

Ülkemizde corona virüs önlem ve tedbirleri bakımından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli dahil 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelince vatandaşlar temizlik, meyve, bakliyat gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri marketlerin çalışma saatleri arayışına girişti. Özellikle ihtiyaçlarını karşılamak için market çalışma saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’ 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS , kapalı mı? Sorusuna yanıt ararken İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı genelgesinde iki gün sürecek olan yasak esnasında yarın marketlerin açık ya da kapalı olmasına ilişkin bilgilerde yer aldı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında , kapalı mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:57 ABONE OL
Yarın marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince gündemde trend başlıklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinde iki gün sürecek olan yasak kapsamında '' yarın ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Koronavirüs salgının önüne geçmek amacıyla alınan yeni kararla birlikte marketlerin açık kapalı olma durumu netice kazandı. Peki sokağa çıkma yasağında ? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı?

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iki gün süre ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmaya yasağı ilan edilmesinin ardından açık olan kurumlarla ilgili bilgiler belli oldu. Buna göre '' yarın marketler açık mı?'' sorusunun yanıtı kesinleşti. İşte detaylar…

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Yarın marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri
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