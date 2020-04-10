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marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan , ŞOK, A101, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinin merak edilmesiyle birlikte ‘’ marketler açık mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; ? , ŞOK, A101, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 23:01 ABONE OL
Yarın marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Corona virüsü önlemleri arttırılmasıyla birlikte merak ediliyor. İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilince '' marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar '' , kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki , ŞOK, A101, kaçta kapanıyor?

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken marketlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelince '' yarın marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Marketler bu süre zarfında kapalı olacak. Diğer bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Yarın marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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