Zahter diyarı Hatay'da hasat vakti

Salatasından çayına, salamurasından kurusuna kadar birçok alanda tüketilen ve Hatay'ın birçok ilçesinde yetişen zahter, özellikle Altınözü'ndeki 470 haneli Kozkalesi Mahallesi sakinleri için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor.

Hemen hemen her evin bahçesinde yetiştirilen ve ekiminden toplanmasına kadar tüm aşamasında kadınların rol aldığı zahter, kilosu 20 ila 25 lira arasında satışa sunuluyor.



KEKİK TÜRÜ

Bir kekik türü olan ve binbir emekle toplanan zahterler, tüccar aracılığıyla çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi şehirlere kadar ulaştırılıyor.

Hatay, üretiminden dolayı zahter diyarı olarak biliniyor. Hatay dışında zahter, Kilis ve Gaziantep'de doğal yolla yetişiyor veya ekiliyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlarda yaklaşık 1215 dekar alanda zahter ekimi gerçekleştiğini ancak dağda kendiliğinden yetişme özelliği olan bu üründe hasat alanının daha fazla olduğunu söyledi.

Zahter sayesinde birçok insanın geçimini sağladığını belirten Okay, "Hasat dönemi birçok insan, bahçesine ektiği ürünün dışında dağlardan da zahter toplar. Birçok alanda tüketildiği için alıcısı da hazır olur." dedi.

Kozkalesi Mahalle Muhtarı Ersoy Çıldam ise mahallede bu sene yaklaşık 300 dönüm alandan zahter ekimi yapıldığını aktardı.

Bu yıl kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle rekoltede düşüş yaşadıklarını ancak ürünlerin kalitesinin daha iyi olduğunu kaydeden Çıldam, "Bizim zahterimiz hastalığa birebir, virüse bile birebir, bunu yiyen virüs de olmaz. Zaten ürünlerimiz İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere her tarafa gidiyor. Özellikle restoranlara satış yapıyoruz." diye konuştu.

- Müşteri sıkıntısı yaşanmıyor

Üreticilerden Ayşe İlaç ise bu sene düşen verime rağmen ürünlerindeki lezzet ve aromanın yerinde olduğunu söyledi.

Müşteri sıkıntısı yaşamadıklarını aktaran İlaç, "Herkesin müşterisi hazır zaten. Zahterimizin özeliği çok fazla, mikrop öldürücü, enfeksiyondan da koruyor. Bizim mahallenin de geçim kaynağı bu zahter. Kendi malımı topluyorum, benimki bitince yevmiyeye gidiyorum. Komşularımızla sırayla birbirimize toplama işinde yardım ediyoruz. Yevmiyemiz de 50 lira oluyor." şeklinde konuştu.

Zahter toplayanlardan Mestina Hazır ise toplama sürecinin meşakkatli olduğunu söyledi.

Kadınların sabah erken saatte bahçesine indiğini ve ellerindeki makas yardımıyla ürünleri topladığını dile getiren Hazır, "Zahmeti çok ama ne kadar kazandırırsa biz o kadar iştahla toplarız. Tüm mahalle bundan geçiniyor." diye konuştu.

Nazife Çıldam ise 3 çocuk annesi olduğunu ve çocuklarını zahterden kazandığı parayla okuttuğunu anlattı.