30 büyükşehir hangileri? Büyükşehirlerin listesi: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ilimizde dışarı çıkma kısıtlaması getirilirken bunun nedeni olarak ise corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında olduğu bildirildi. Vatandaşlar genelgenin detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı ile yayınlanan bu genelgede büyükşehir listesi de bulunuyordu. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri? İşte o liste ve detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİRLER: 30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Geçtiğimiz akşam gelen son dakika haberi ile 30 büyükşehir statüsündeki illerimiz ve Zonguldak ilimizde corona virüsü salgını ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda ise binlerce vatandaş 30 büyükşehir hangileri? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte detaylar...