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hangileri? Büyükşehirlerin listesi: ilan edilen 30 büyükşehir hangileri?

haberinin ardından tarafından yayınlanan genelgenin içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz akşam son dakika haberi ile yayınlanan ve 2 gün süreceği bildirilen kısıtlama sonrasında yayınlanan liste çerçevesinde , ve dahil olmak üzere birçok ilimizin bu genelge kapsamında olduğu bildirildi. "30 Büyükşehir hangileri, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?" gibi sorular internet üzerinden yanıt aramaya devam ederken geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesindeki şehirleri ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:27 ABONE OL
30 büyükşehir hangileri? Büyükşehirlerin listesi: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri?

ilan edilen hangileri sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Geçtiğimiz akşam tarafından yayınlanan genelge kapsamında , , gibi birçok ilimizde dışarı çıkma kısıtlaması getirilirken bunun nedeni olarak ise corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında olduğu bildirildi. Vatandaşlar genelgenin detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı ile yayınlanan bu genelgede büyükşehir listesi de bulunuyordu. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri? İşte o liste ve detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİRLER: 30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Geçtiğimiz akşam gelen son dakika haberi ile 30 büyükşehir statüsündeki illerimiz ve Zonguldak ilimizde corona virüsü salgını ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda ise binlerce vatandaş 30 büyükşehir hangileri? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte detaylar...

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30 büyükşehir hangileri? Büyükşehirlerin listesi: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir hangileri?
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