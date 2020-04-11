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4 büyüklüğündeki korkuttu

HAMZA ALP Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Ordu'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları sokağa döktü. AFAD verilerine göre, saat 00.23'te meydana gelen ve merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan yıkılmış bina fotoğrafları vatandaşlar arasında panik yarattı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyadaki yıkık bina görüntülerinin asılsız olduğunu, depremin hasar yarattığı bina olmadığını açıkladı. Bazı vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Evlerine girmekten korkan vatandaşlar, ateş yakıp, battaniyeye sarılarak sabahladı.
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4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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