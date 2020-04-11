Ağaç Katliamı Değil "Endüstriyel Plantasyon" Kesimleri

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yürütülen ormancılık faaliyetlerinin son günlerde kamuoyuna farklı şekilde yansımasından derin üzüntü duyuyoruz. 181 yıllık köklü bir geçmişiyle ormanların geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması konusunda yaz kış demeden gece gündüz çalışarak emek harcayan bir kurumun haksızca eleştirildiğine şahit oluyoruz. Orman teşkilatımız hem ormanların korunması, hem de ormanların çoğaltılması anlamında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkemizi dünya ülkeleri arasında orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasına taşımıştır" dedi.







"Çalışma 201 yılından bu yana devam ediyor"



Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce eylem planı haline getirilerek 'Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023)' adı ile uygulamaya konulduğu açıklandı. Açıklamada, "2013 yılından bu yana Bölge Müdürlüğümüzde belirlenen ve planlaması yapılan alanlarda endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanlarda ıslah edilmiş tohumlardan üretilen fidanlarla yapılan ağaçlandırmalar sonucu hızlı gelişen ve büyüyen orman kurulmuştur. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Karabörtlen Orman İşletme Şefliği Çıtlık Mahallesi Taşkesiği Mevkiinde bulunan 106 ve 107 nolu bölmelerdeki 30,0 hektar saha Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Uygulama Projesi içinde bulunmaktadır. Söz konusu bölmeler Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma kriterlerine uygun, uygulama projesi yapılmış, toprak yapısı, toprak özellikleri, arazi yapısı ve diğer kriterleri ile Endüstriyel Ağaçlandırma yapmaya uygun yapıdadır" dedi.



"Çalışmalar hukuka uygun"



Ula'nın Çıtlık Mahallesi Taşkesiği mevkiindeki Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırmasına konu edilen bölmeler de yapılan her faaliyet belirli bir plan-program dahilinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hukuka, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı bir çalışma söz konusu değildir. Uygulama Projesinde bulunan 106 ve 107 nolu bölmeler Çıtlık Mahalle Muhtarlığı ve Çıtlık SS. Tarımsal Ormancılık Kooperatifi Başkanlığı bilgilendirilmiş, bugüne kadar Çıtlık Mahalle Muhtarlığı ve yöre halkından bir itiraz gelmemiştir. Ancak Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ilgili sahalar için ferdi veya toplu olarak gelen itirazlar üzerine yapılan çalışmalar hakkında itiraz sahiplerine çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından ilgili bölmelerin Endüstriyel Plantasyon sahası olarak değerlendirilmesinde ormancılık tekniği açısından bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir. Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi yapılan çalışmayı bir orman katliamı olarak görmek yanlıştır. Kesim yapılan bu alanlar, ıslah edilmiş tohumlardan üretilen ve hızlı gelişen fidanların dikimi sonucu ağaçlandırılacaktır" denildi.

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