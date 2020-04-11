Bağcılar’da salgın tedbirleri artırıldı

Bağcılar'da bulunan bazı meydanlar ve yollar koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam yaya giriş çıkışına kapatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı ek önlemler kapsamında Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı. Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddelerin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek, polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.