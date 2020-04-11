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Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan kapsamında marketler açık mı olacak?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Gibi birçok soru internet üzerinden sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başladı. Dün gece geç saatte gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile beraber , , gibi büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimizde gece yarısı 00.00 itibariyle 2 gün süreli ilan edildiği bildirildi. Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler her geçen gün artmaya devam ederken binlerce vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sokağa çıkma yasağından muaf olan kurumları merak ediyor. Peki, Bugün bakkallar ve marketler açık mı, kapalı mı? MİGROS, ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, kapalı mı olacak? Çalışacak mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:42 ABONE OL
Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketler açık mı olacak?

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle gelen genelgesinin kamupyu ile paylaşılmasının ardından vatandaşlar "MİGROS, ŞOK, A101, BİM bugün bakkallar ve marketler açık mı, sokağa çıkma yasağında hangi işyerleri açık?" gibi birçok soru internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Uygulanan bu kısıtlama çerçevesinde istisna olarak sayılacak kişi ve kurumlar yayınlanan genelgede yer alırken marketlerin muafiyete dahil olup olmadıklarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar belirli ihtiyaçlarını alabilmek adına geçtiğimiz akşam 00.00 saatlerinden önce market, bakkal, fırın gibi kurumlara koşarken hafta sonu iki günlük yasak kapsamında Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerlerinin yasağın dışında olduğu haberi verilmişti. Buna göre; Marketler bugün açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ŞOK, A101, MİGROS, BİM, bakkallar ve marketler açık mı olacak? İşte detaylar…

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Son olarak bu çerçevede uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağı ardından "Bugün marketler açık mı?" sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor.

İşte cevabı...

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Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketler açık mı olacak?
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