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açık mı? benzin istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?

Bugün açık mı? kararı benzin istasyonlarını kapsıyor mu? Corona virüsü salgının yayılımını engellemek amacıyla 31 şehrimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmelerden hangilerinin açık olduğunu araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı genelgesi maddeleri uyarınca bugün ve yarın , çalışıyor mu? Hangi istasyonlar açık? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 09:39 ABONE OL
Benzin istasyonları açık mı? Sokağa çıkma yasağı benzin istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?

Sokağa çıkma yasağının resmi olarak başladığı bugün, sabahın ilk saatleriyle birlikte açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinden yayımlanan ek genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edildi. Söz konusu karara ilişkin detaylar genel aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vatandaşların yasağın kapsamı hakkında bilgilendirdi. Buna göre sokağa çıkma yasağı benzin istasyonlarını kapsıyor mu? Benzin istasyonları bugün ve yarın açık mı?

BENZİN VE AKARYAKIT İSTASYONLARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince benzin istasyonları hizmet vermeye devam edecek. Hangi istasyonların, ne kadar süreyle açık olacağı ise Valilik tarafından belirlenecek. Benzin istasyonlarının sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri açık olacaktır."

Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağı eczaneleri kapsıyor mu, hangi eczaneler açık?

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Benzin istasyonları açık mı? Sokağa çıkma yasağı benzin istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?
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