Beyaz yakalı çiftçi, ODTÜ’lü Aslı

Elibelinde Tarım'ın kurucusu; hayal ettiğinin gerçek olduğuna inanmış, yaptığı işe gönlünü, emeğini ve tutkusunu koymuş öncü kadınlardan biri o. 2003 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 13 yıllık profesyonel iş hayatı boyunca, İstanbul'dan evine, Ege'ye dönmek istemiş ve sonunda başarmış. Her gün toprağa dokundukça şaşkına dönen, eken, ektiğini emekle büyüten, büyüttüğünden ekmek yiyen bir çiftçi. Kendi tabiriyle beyaz yakalı bir çiftçi Aslı Aksoy…

NEW YORK'TA KUŞKONMAZLA TANIŞTI, GÖNLÜNÜ VERDİ

Aksoy, New York'ta katıldığı bir fuarda tanışmış kuşkonmazla. Onun için kuşkonmazın kültüre alınmış bu çeşidinin lezzeti, sağlık üzerine etkileri ve Amerika ile Avrupa'daki yaygın tüketimi, "Ne yetiştirebilirim?" sorusunun yanıtı olmuş. Öncelikle çalışma hayatı devam ederken hobi olarak başlamış bu işe.

DÖRT YIL ÖNCE İŞİNDEN İSTİFA ETTİ, MUĞLA'NIN YEŞİLÇAM KÖYÜ'NE YERLEŞTİ

Tarımsal faaliyetlerini ticari anlamda hayata geçirmek, hayatını farklı şekilde düzenlemek üzere dört yıl önce bir kasım ayında istifa ederek Muğla'nın Yeşilçam Köyü'ne yerleşmiş. Önce iki buçuk dönümde deneme üretimi yapmış. Sonuçlar başarılı olunca 24 dönüm, ardından komşu tarlalarla birlikte toplam 40 dönüm araziye ulaşmış.

KÖY KADINLARINA İSTİHDAM SAĞLADI

Şimdilerde komşu kadınlar ile birlikte, 40 dönüme ulaşan tarlasında "Organik Üretim" esaslarına uygun olarak taze ve yerli kuşkonmaz üretimi gerçekleştiriyor. Böylece köyde evlerinde oturan kadınlara da iş imkânı sunarak kadın istihdamı sağlıyor.

ORGANİK ÜRETİMİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin kuşkonmaz üretiminde ikinci olan Aksoy, iklim ve toprağın sunduğu tüm olanakları avantaja çevirerek Ege'de, her türlü zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımını tamamen reddedip organik üretimi köy kadınlarıyla birlikte sürdürüyor.