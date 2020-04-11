Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün fırınlar açık mı? 11 Nisan sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu, ekmek satışı için hangi fırınlar açık?

Bugün fırınlar açık mı? 11 Nisan sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu, ekmek satışı için hangi fırınlar açık?

Türkiye’de 31 şehir de sokağa çıkma yasağı getirildi. Marketler kapalı ve sadece 50 bin nüfusa 1 tane düşecek şekilde benzin istasyonları açık durumda. Peki, sokağa çıkma yasağı fırınlar ve diğer temel ihtiyaçların temin edildiği yerleri ne kadar etkiliyor? tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre yasaktan muaf kurum ve vatandaşlar belli oldu. Karar sonrası vatandaşlar, fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, bugün fırınlar açık mı sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 11:18 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı? 11 Nisan sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu, ekmek satışı için hangi fırınlar açık?

Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu ve fırınlar açık mı? Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak illerin ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ekmek satışına ilişkin detaylar belli oldu. İşte, yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre fırınların durumu…

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLADI! FIRINLAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını satın alacakları iş yerlerinin hangilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu merak edilirken bu kapsamda özellikle de "fırınlar açık olacak mı?" sorusu internet üzerinden yoğun yanıt arayanlar arasındaydı.

İşte konuya dair tüm detaylar…

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün fırınlar açık mı? 11 Nisan sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu, ekmek satışı için hangi fırınlar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA