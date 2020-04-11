Toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı!

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; 48 saat olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından vatandaşlar internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de "Bugün otobüsler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı oldu. Buna göre, bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışıyor mu? 11-12 Nisan toplu taşıma çalışacak mı?

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; 48 saat süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından konuya yönelik internet üzerinden araştırmalar başladı. Buna göre; bugün otobüsler çalışıyor mu? Bugün toplu taşıma çalışacak mı?

İşte yanıtı!