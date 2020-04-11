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'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bıraktı

'nın İnegöl ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bıraktı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 20:11 ABONE OL
Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına Sizlere bir hayat borçluyum notu bıraktı

Alınan bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen Ö.Ş. (24) taburcu edildi. Ö.Ş'nin odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.

Ö.Ş. tarafından yazılan nottaki, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin." satırlarını okuyan sağlık çalışanları duygusal anlar yaşadı.

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Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bıraktı
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