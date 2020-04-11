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? Sokağa çıkma yasağı eczaneleri kapsıyor mu, hangi eczaneler açık?

? Sokağa çıkma yasağının uygulandığı süreçte eczaneler çalışıyor mu? Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde 48 saatlik süre boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün akşam saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelge ile duyurulan ve detayları kamuoyu ile paylaşılan sokağa çıkma yasağı kararının ardından birtakım soru işaretleri oluştu. Vatandaşlar, söz konusu sokağa çıkma yasağı genelgesinde, kararın uygulanacağı süre boyunca ihtiyaçlarını karşılama noktasında ne gibi maddeler yer aldığını merak ediyor. Buna göre sokağa çıkma yasağı eczaneleri kapsıyor mu? 48 saatlik yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:04 ABONE OL
Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağı eczaneleri kapsıyor mu, hangi eczaneler açık?

Sabahın ilk saatleriyle birlikte bugün sorusunun yanıtı araştırılıyor. İçişleiri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece saat 00:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi. Alınan tedbirlerin virüsün bulaşma ve yayılma hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacını taşıyan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, ek genelge ile kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da karara ilişkin detayları vatandaşlar ile paylaştı. Peki bu kararlara göre eczaneler çalışma saatleri ve düzeninde herhangi bir değişiklik yapıldı? Eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

ECZANELER AÇIK MI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat olduğunu, fırın, gibi işletmelerin bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup, fırın, eczane gibi, vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler, bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

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Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağı eczaneleri kapsıyor mu, hangi eczaneler açık?
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