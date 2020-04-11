Eczaneler ile ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı için SMS kodu ne zaman gelir?

Corona virüsü salgınını yavaşlatmak için birçok tedbir alınırken, son olarak sokağa çıkma yasağı kararı verildi. 31 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı eczaneleri ve PTT ücretsiz maske dağıtımını etkilemiyor. ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı hafta sonu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca devam edecek. Ayrıca telefona ücretsiz maske dağıtımı SMS kodu gelen vatandaşların maskelerini eczanelerden alabilecekleri bildirildi. Peki, ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? İşte, maske dağıtımı hakkında merak edilen detaylar…

EPTTAVM VE E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI: SMS KODU NE ZAMAN GELİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-devlet üzerinden 3 buçuk milyon maske verildi. Eczanelerle ilgili uygulama. Biz 20 ile 65 yaş arası kişilere dağıtmayı bunu ilk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma olmasın diye bir kod gönderiyoruz." dedi. İşte, maske dağıtımına ilişkin bilinmesi gereken bilgiler...