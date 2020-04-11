Erzincan Belediye Başkanı markete girdi ve vatandaşlara sitem etti: Doktorların uykusuzluktan gözleri şişmiş, böyle olmaz ki!

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bir market zincirinin yaptığı indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını görünce, markete girip görevli ve vatandaşlara tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAŞTI KALDI!

Halitpaşa Caddesi'ndeki bir marketin önünde yoğun kalabalığı gören Belediye Başkanı Bekir Aksun, sosyal mesafe kuralarına aldırış etmeden kampanyalı ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

SİTEM ETTİ: BÖYLE OLMAZ Kİ...

Markete girerek, görevli ve vatandaşlara tepki gösteren Başkan Aksun, "Bu memlekette herkes emek koyuyor, insanlara yazık, insanlarımız zarar görmesin diye şehrin valisi gece gündüz uyumuyor, belediye başkanı gece gündüz uyumuyor, doktorların uykusuzluktan gözleri şişmiş ama şimdi üst üste giriyoruz. Böyle olmaz ki; bu kampanyaların kesinlikle durdurulması lazım" diye tepki gösterdi.

ALIŞVERİŞ DEVAM ETTİ

Başkanın sözlerine rağmen vatandaşlar markette hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya devam etti. Başkan Aksun, vatandaşları uyarmaya marketin önünde de devam ederek, iki paçavra almak için verilen emeklerin heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

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