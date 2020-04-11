Evdeki günlere sanat katın

27 gündür evde olan çocuklar kendi oyunlarını yaratıp, kendi hayal dünyalarını kurmaya başladılar. Bu süreçte evde olmak en hayati tedbir ancak sosyal hayattan uzaklaşmak özellikle çocuklar için çok zor bir süreç. Bu zor günleri hem eğlenceli hem de en verimli değerlendirmenin yollarından biri de sanattan geçiyor. Sanatın çocukların yaratıcılığını geliştirecek en önemli alan olduğunu söyleyen Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın şu önerileride bulundu:Her gün bir kişi diğer aile bireylerine hikâye okuyabilir ve o hikâye resmedilebilir.Her gün bir Türk bir de yabancı ressam tanınabilir, hayat hikayelerini okuyabilir ve hangi tarzda resimler yaptığını ailenizle birlikte inceleyebilirsiniz. Hatta incelediğiniz resmin röprodüksiyonunu (yani bir resmin orjinaline sadık kalarak resmedilmesi) yapabilirsiniz.Evinizden her gün bir obje seçip (ütü, radyo, şamdan, çaydanlık, mandal, terlik vb.) onları herkesin görebileceği göz hizasında bir yere yerleştirerek o objeye bakıp (herkes gördüğü kısımdan çizmeli) karakalem çizimini yapabilirsiniz.Evde kağıt avına çık ve bu kağıtlarla KOLAJ" yap etkinliği ile evde kareli, çizgili defter sayfaları, dergilerden renkli ve resimli kağıtlar, renkli post itler gibi malzemeleri bütün aile bir yerde toplayarak ortak bir kolaj (bir yüzeye farklı parçaların yapıştırılmasıyla yeni bir bütün yaratma sanatıdır) çalışması yapabilirsiniz.Kolaj çalışması yaparken dergilerden topladığınız ve kestiğiniz nesne, mekân fotoğraflarını sıralayarak bir hikâye oluşturabilirsiniz ve bu hikâyeyi de aile bireylerine okuyabilirsiniz.Evde kim varsa o kişinin karikatürünü çizerek eğlenebilirsiniz.Eskiden hepimiz kağıt bebeklere kağıt kıyafetler keser giydirirdik. Siz de sert bir defter kağıdına veya mukavvaya çocuk figürü çizip onlara giydirebileceğiniz kıyafet ve aksesuarlar tasarlayarak adeta bir moda tasarımcısı olabilirsiniz.Evde kağıt üzerine baskı yapılabilecek tüm nesneleri (örn; şişe mantarı, sünger, farklı türden kapaklar, silgiler, dokulu kumaş parçalarını toplayıp topladığınız nesnelerin üzerine parmak boya, guaj boya veya çok az sulandırılmış suluboya ile kağıda baskı yapabilir ve bu baskıları bir yüzeyde düzenleyebilirsiniz,Sanat sözlüğünü birlikte inceleyip yeni bulmacalar türetebilirsiniz.MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA hizmeti, canlı sınıf uygulamaları ve meslek liselerinin koronavirüs mücadelesine dahil olmasıyla ilgili önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu. A Haber'in konuğu olan Selçuk, EBA canlı sınıf uygulamasının başlama tarihiyle ilgili, "Altyapı geliştirme çalışmalarından dolayı önümüzdeki haftadan itibaren sadece 8. sınıf ve 12. sınıflarda canlı sınıfımız olacak. Bu hafta İstanbul ve Yalova'dan okullara bağlandık ve öğretmenlerimiz ders yaptılar" bilgisini verdi. Selçuk, meslek liseleriyle ilgili de "Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz" dedi. ANKARAEn az 2 arkadaş.Kâğıt, kalem.PALİNDROM, Yunancabir kelime olup "ana, ebe,121"gibi tersten okunduğundada aynı olan kelime ve sayılarıifade etmek için kullanılır.Oyuncular ilk olarak üç harfli,sağdan ve soldan aynı şekildeokunan kelimeler bulmakiçin süreyi başlatırlar. Verilensürede en fazla kelime bulanoyunu kazanır. İkinci ve dahasonraki turlar harf sayısı artırılarakdevam eder. Oyundasözlük kullanılabilir. Oyun,sayılarla da oynanabilir.27 gündür evde olan ergen ve gençlerin psikolojik dayanıklılığını artırmak için neler yapmak gerekiyor?

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