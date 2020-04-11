Ezici çoğunluk psikososyal destek istedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, koronavirüs salgın sürecinin öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde kurulan çağrı merkezlerine başvuruların büyük bölümünü psikososyal destek talebi oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde "444 0 632" numaralı çağrı merkezi kurdu. Bu merkezlerde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri telefonlarla veli ve öğrencilere yardımcı oluyor. Merkezlere gelen çağrılardan öğrenci ve velilerin salgının yarattığı ortamdan psikolojik olarak olumsuz etkilendikleri görüldü.Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre merkeze gelen çağrıların ezici çoğunluğu psikososyal destek (yüzde 77) amaçlı. Bu grubu yüzde 7.3 ile aile içi şiddet, yüzde 6 ile de öfke kontrolü oluşturdu. Teknolojik bağımlılık için yüzde 4, olumlu davranış geliştirme için yüzde 3, özgüvenli geliştirme için yüzde 2.7 telefon geldi. Akademik açıdan bakıldığında ise telefonların yüzde 29.4'ü sınav kaygısına yönelik. Bunu yüzde 27.5 ile ders çalışma alışkanlıkları, yüzde 26.5 ile verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri takip etti. Dikkat geliştirme çalışmaları için yüzde 10.4, öğrenme stilleri için ise yüzde 3.3, zaman yönetimi ve motivasyon yüzde 2.8 başvuru yapıldı. Özel eğitim alınında ise telefonların yarısı destek eğitim raporları için oldu.