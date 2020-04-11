Havalar ısındı kuralları ihlal edenler çoğaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapıldı. Ancak havaların biraz ısınması sonucu bazı vatandaşların özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Yeniköy sahillerinde veya yol kenarlarında spor ve yürüyüş için dışarı çıktıkları görüldü. Sahilde bisiklet sürenler, koşanlar ve yürüyenler polisler tarafından uyarıldı. Belediye ekipleri ise özellikle sahil ve park girişlerine güvenlik şeritleri çekti. Yollarda ise motorlu ve yaya zabıta ekipleride insanların evlerinde kalması için uyarıda bulunduğu gözlendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de dolaştıkları gözlenen vatandaşlar emniyet güçlerince uyarıldı. Aldırış etmeyenlere ise polis tarafından para cezası kesildi.