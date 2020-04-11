İmmün plazma tedavisi uygulanan ilk hasta iyileşiyor

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Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüse (Kovid- 19) karşı immün plazma tedavisi uyguladıkları hastanın iyileşmeye başladığını belirterek, "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametrelerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi. Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan plazma toplayarak başka bir hastanın tedavisinde yararlandıklarını hatırlattı. Yoğun bakımda makineye bağlı yatan 56 yaşındaki hastaya uygun olan tüm tedavilerin yapıldığını anlatan Kızılay, şöyle devam etti: "Hastamıza 3,5 gün önce plazmaferez tedavisiyle immün plazma tedavisi uyguladık. Bu tedavi çok ümitvar olduğumuz bir yöntem. Herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. Hastanın durumunu kötüleştirecek bir etkisi olmadı, güvenli olduğunu tekrar teyit ettik" dedi. Kızılay, "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametrelerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var. Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız. Bu tedaviyi uygun plazma vericileri geldikçe uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.