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Kart farelerine suçüstü. Başkasının kredi kartından sipariş verdiler, tutuklandılar

ekipleri, ’de ikamet eden bir vatandaşın kredi kartı bilgilerinin kullanıldığı ihbarı gelince harekete geçti. Ataşehir İlçesi’nde bulunan bir adresin siteminden alışveriş yapıldığını tespit etti. Emniyet mensupları, söz konusu adrese giderek siparişi alan Özbek uyruklu şüpheli Xayrullah S.’yi yakaladı.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:04 ABONE OL
Kart farelerine suçüstü. Başkasının kredi kartından sipariş verdiler, tutuklandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kayseri'de ikamet eden Mehmet Ö. (39) ismindeki kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak internet üzerinde alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kayseri'den internet üzerinden alışveriş yapıldıktan sonra teslimatın Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir adresin sisteminden girildiği tespit etti. Bunun üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede belirtilen adrese giderek siparişleri teslim alan Özbekistan uyruklu Xayrulla S. (41) isimli şüpheliyi yakaladı.

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ALIŞVERİŞ ÖNÜNDE YAKALANDI

Şüpheli Xayrulla S.'nın (41) siparişleri Özbek uyruklu Danıyor A.'nın (29) kendisine ait telefonla verildiğini beyan etti. Bunun üzerine şüpheli şahısla buluşma ayarlandı. Şüpheli ile buluşma adresi olarak Güngören İlçesi Güven Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi belirlendi. Alışveriş merkezinin önüne şüpheli Danıyor A., Özbek uyruklu Cavahier A. (28) isimli şahısla geldi. Aynı gün ikisi de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kart farelerine suçüstü. Başkasının kredi kartından sipariş verdiler, tutuklandılar
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