Kocaeli’de 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor

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KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Derince ilçesinde koronavirüs salgını sürecinde kullanılmak üzere 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 30 büyükşehirde il pandemi kurulları kuruldu. Kocaeli'nde kurulan İl Pandemi Kurulu yaptığı toplantıda, Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki alana sahra hastanesi yapılmasına karar verdi. Kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı alanda çalışmalar başladı. Alanda birkaç gün içerisinde 250 yataklı sahra hastanesinin yapılması ve kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.