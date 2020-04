Koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu oldular

oronavırüs

Sırrıberk

HARIKÇI

tedavisi görüp iyileşenler arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte sevindiren örnekler:Dün ilk müjdeli haber Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan geldi. Prof. Dr. Özyaral, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Özyaral, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı. Her fırsatta koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşla paylaşan ancak 31 Mart tarihinde koronavirüs belirtileriyle kaldırıldığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan Prof. Dr. Özyaral, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Semptomların kişiden kişiye değiştiğine vurgu yapan Özyaral, "Kendisini iyi hissetmeyenler hastaneye müracaat etmesi gerekiyor. Ben başhekimi telefonla aradım ve çok anormal ateşle karşılaştım. Panik yapmadım, tedbir aldım. Devletin imkanları çok doğru ve yerindeydi. Bunlar sizi ayakta tutan en önemli unsurlar oluyor" dedi.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1 Nisan'da Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 93 yaşındaki Alye Gündüz, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hastalığı yenmesinin ardından bugün taburcu edilen Gündüz, sağlık çalışanları ve hastalarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı. Gündüz, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletten razı olsun." diye konuştu. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "93 yaşındaki hastamızın taburcu olması, diğer 65 yaş üstü hastalarımıza ayrı bir güven vermesin. İleri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek" dedi.Mardin'de koronavirüse iki oğlu ile birlikte yakalanan 86 yaşındaki Güli Kılınç hastalığı yenmeyi başardı. Koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden önceki gün iki oğlu taburcu olan 86 yaşındaki Güli Nine de şifa bularak evine uğurlandı. Güli Nine'nin çocukları gibi 14 gün boyunca karantinada tutulacağı bildirildi.Adıyaman'da geçmiş olsun ziyaretine gittiği komşusundan döndükten sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç'un tedavisi tamamlandı. Koç, "Evinizden çıkmayın, bir de korkmayın. Moral çok önemli" dedi.Bursa'da koronavirüse yakalanan 13 aylık Z.D. adlı bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan tedavi ile iyileşen Z.D., 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.Koronavirüsü ile mücadele eden doktor Ömer Faruk Bilici (34), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alkışlar arasında taburcu edildi. SABAH'a konuşan Bilici, "4 gün yoğun bakımda yattım. Solunum desteği verildi. Yoğun bakım benim için zor geçti. Yoğun bakımda bir nefes için yaşanan hayat mücadelesini gördüm. İnsanların bir nefes için nasıl yaşam müdacadelesi verdiklerini gördüm. Bu görüntüleri görseniz asla dışarı çıkmaz, evde kalırsınız" diye konuştu./ SABAH