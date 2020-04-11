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nedir? virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün?

Dünyanın birçok bölgesinde virüsü sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan koronavirüsü kuluçka süresinde vücudu tamamen ele geçiriyor. İlk olarak solunum yollarını tahrip eden yeni tip corona virüsü belirtilerinde belli semptomlarla vücutta tahribat oluşturuyor. Uzmanlar kalabalık ortamlardan ve temastan kaçınılması gerekildiğinin altını çizerken corona virüsünde nedir? Sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; ? Corona virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:45 ABONE OL
Kuluçka süresi nedir? Corona virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün?

Yeni tip virüsü sebebiyle vaka ve ölü sayılarında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak öksürük, yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlarla kendini gösteren corona virüsü kuluçka süresinde vücutta tahribat oluşuyor. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşları çemberine alan corona virüsü korunma yollarında mutlaka el temizliğine önem verilmelidir. Buna göre nedir? Corona virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün sürer?

CORONAVİRÜSÜNDE KULUÇKA SÜRESİ NEDİR?

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için sayfaları ilerleyiniz.

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Kuluçka süresi nedir? Corona virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün?
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