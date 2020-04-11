Yeni tip corona virüsü sebebiyle vaka ve ölü sayılarında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak öksürük, yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlarla kendini gösteren corona virüsü kuluçka süresinde vücutta tahribat oluşuyor. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşları çemberine alan corona virüsü korunma yollarında mutlaka el temizliğine önem verilmelidir. Buna göre kuluçka süresi nedir? Corona virüsü kuluçka süresi ne kadar, kaç gün sürer?

CORONAVİRÜSÜNDE KULUÇKA SÜRESİ NEDİR?

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için sayfaları ilerleyiniz.